Пьянич будет выступать за «Барселону» под восьмым номером

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич определился с игровым номером. Босниец взял «восьмёрку», сообщает пресс-служба клуба.

Видео можно посмотреть в "твиттере" сине-гранатовых.

В каталонский клуб 30-летний футболист перешёл летом из туринского «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 60 млн. За «бьянконери» Миралем выступал с 2016 года, а до этого защищал цвета «Ромы», «Лиона» и «Метца». В сборную Боснии и Герцеговины вызывается с 2008 года.



В прошлом сезоне Пьянич в составе «Ювентуса» принял участие в 30 матчах итальянской Серии А, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач, а также получил 10 жёлтых карточек.



В конце августа стало известно, что Пьянич переболел коронавирусом. Накануне он приступил к тренировкам с командой.