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Источник: Артуро Видаль расторг контракт с «Барселоной»

Источник: Артуро Видаль расторг контракт с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Чилийский полузащитник Артуро Видаль больше не является игроком «Барселоны», утверждает Marca.

По информации издания, накануне, 14 сентября, футболист расторг контракт с каталонским клубом. Сегодня утром Видаль прибыл на базу, забрал свои вещи и попрощался с уже бывшими партнёрами по команде.

Днём Артуро отправится в Милан, чтобы завершить переход в «Интер». Таким образом, к нерадзурри хавбек присоединится на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Видаль уже согласовал контракт с «Интером». Его годовая зарплата составит € 6 млн без учёта бонусов, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.

Цвета «Барселоны» Артуро защищал с 2018 года, а до этого выступал за «Баварию», «Ювентус», «Байер» и «Коло-Коло». В сборную Чили вызывается с 2007 года.

Видаль не будет требовать у «Барселоны» € 6,5 млн, чтобы поскорее перейти в «Интер»
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