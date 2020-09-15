Источник: Артуро Видаль расторг контракт с «Барселоной»

Чилийский полузащитник Артуро Видаль больше не является игроком «Барселоны», утверждает Marca.



По информации издания, накануне, 14 сентября, футболист расторг контракт с каталонским клубом. Сегодня утром Видаль прибыл на базу, забрал свои вещи и попрощался с уже бывшими партнёрами по команде.



Днём Артуро отправится в Милан, чтобы завершить переход в «Интер». Таким образом, к нерадзурри хавбек присоединится на правах свободного агента.



Ранее сообщалось, что Видаль уже согласовал контракт с «Интером». Его годовая зарплата составит € 6 млн без учёта бонусов, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.



Цвета «Барселоны» Артуро защищал с 2018 года, а до этого выступал за «Баварию», «Ювентус», «Байер» и «Коло-Коло». В сборную Чили вызывается с 2007 года.

Видаль не будет требовать у «Барселоны» € 6,5 млн, чтобы поскорее перейти в «Интер»