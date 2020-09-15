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Зелимхан Бакаев попал в сферу интересов АЕКа, который тренирует Каррера

Зелимхан Бакаев попал в сферу интересов АЕКа, который тренирует Каррера
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в Греции.

Как сообщает sportime.gr, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован АЕК, главным тренером которого является Массимо Каррера, ранее возглавлявший красно-белых. В афинском клубе осознают, что Бакаев – дорогой игрок, но всё равно намерены попытаться заполучить его. Утверждается, что у хавбека хорошие отношения с Каррерой.

Бакаев является воспитанником «Спартака», а с прошлого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне Зелимхан принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол с пенальти и отдал 3 результативные передачи. Красно-белые, набрав 14 очков в семи турах, занимают третье место в турнирной таблице первенства.

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