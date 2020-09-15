Шуньич — о переходе в «Бэйцзин Гоань»: мне было сложно принимать такое решение

Защитник Тони Шуньич, который перешёл в китайский «Бэйцзин Гоань», рассказал о решении покинуть «Динамо».
«Мне было сложно принимать такое решение. Мне в „Динамо“ очень нравится, чувствую себя очень комфортно, как дома. Я много думал. Учитывая, какая ситуация в „Динамо“, ведь клуб смотрит больше на молодых, приходит новое поколение, мне было бы сложно продлить контракт. Хочу поблагодарить и руководство, и команду, что пошли мне навстречу», — сказал Шуньич в интервью пресс-службе клуба.
Шуньич выступал за московское «Динамо» с 2017 года, он перешёл в российский клуб из немецкого «Штутгарта». Всего за бело-голубых босниец провёл 79 матчей и забил пять голов. Кроме того с 2014 по 2015 год Тони выступал в России за краснодарскую «Кубань». Также на его счету 40 матчей в составе сборной Боснии и Герцеговины.
Напомним, в китайском «Бэйцзин Гоань» выступает экс-хавбек «Спартака» Фернандо.
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