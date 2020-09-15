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В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Бакаеву со стороны АЕКа Карреры

В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Бакаеву со стороны АЕКа Карреры
Футбол / РПЛ 0

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику Зелимхану Бакаеву со стороны АЕКа, главным тренером которого является экс-наставник красно-белых Массимо Каррера.

«Бакаев — один из ключевых игроков. Клуб заинтересован в его сохранении», — цитирует директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова «РБК-Спорт».

По информации греческих СМИ, в афинском клубе осознают, что Бакаев – дорогой игрок, но всё равно намерены попытаться заполучить его. Утверждается, что у 24-летнего хавбека хорошие отношения с Каррерой.

Бакаев является воспитанником «Спартака», а с прошлого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне Зелимхан принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол с пенальти и отдал 3 результативные передачи. Красно-белые, набрав 14 очков в семи турах, занимают третье место в турнирной таблице первенства.

Зелимхан Бакаев попал в сферу интересов АЕКа, который тренирует Каррера
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