Тренер «Родины» Калиниченко: «Спартак» изучен всеми, а мы — тёмная лошадка

Тренер «Родины» и бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко рассказал о шансах его команды в противостоянии с красно-белыми в матче Кубка России.

«Шансы есть всегда и везде. Красно-белые изучены и нами, и вообще всеми, а «Родина» — тёмная лошадка. Тёмные лошадки иногда быстро бегут. Есть вероятность, что «Спартак» потратил много сил в дерби. Наверняка там произведут ротацию. Мотивация у «Родины» будет выше, чем у «Спартака». Ноги, руки и голова у всех футболистов в одинаковом количестве. У кого голова будет ярче пылать, тот и победит.



Наши молодые ребята обязательно занервничают, но эта нервозность должна уйти с первым касанием мяча. Нервозность перед игрой – это нормально, а вот во время – плохо. До начала матча все будут дрожать и переживать. Но попробуем объяснить, у нас достаточно опытный тренерский штаб. Всё, что сможем, дадим перед игрой. Но в футбол выйдут играть они, это их вотчина.



Что касается возможного разгрома, как в матче «Сочи» и «Ростова», волков бояться – в лес не ходить. Мы прекрасно отдаём отчёт, что «Спартак» — из верхней части РПЛ, а мы – только из верхней части ПФЛ. Есть разница, но, если боишься играть в футбол, не нужно начинать. Постараемся убедить ребят, что они смогут соперничать с кем угодно», — цитирует Калиниченко «ВсёПроСпорт».