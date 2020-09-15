Попавший в аварию форвард «Рубина» Игнатьев нарушил ПДД 174 раза за один год

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев, который сегодня, 15 сентября, попал в дорожно-транспортное происшествие, оказался не самым аккуратным водителем.



Как сообщает «Спорт Бизнес Online», всего за год водительского стажа у 21-летнего футболиста набралось 174 нарушения правил дорожного движения. В настоящее время у Ивана 10 неоплаченных штрафов, однако ни один из них не просрочен.



При этом у девушки, находившейся за рулём второго авто, водительский стаж составляет восемь лет. За это время она лишь 19 раз нарушила ПДД.



По предварительной информации, виновником ДТП стала девушка, попытавшаяся повернуть налево не из того ряда. При этом свидетель происшествия утверждает, что перед столкновением Игнатьев превысил скорость.

Форвард «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Видео