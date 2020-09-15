«Реал» разгромил «Хетафе» в товарищеском матче, Бензема оформил покер

Мадридский «Реал» провёл товарищеский матч с «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась победой хозяев со счётом 6:0, сообщает Marca.

По информации источника, встреча проходила в закрытом режиме. Героем матча стал нападающий «сливочных» Карим Бензема, забивший четыре из шести голов. Точные удары также на счету капитана Серхио Рамоса и игрока молодёжного состава Серхио Аррибаса. Все мячи были забиты в первом тайме.

Этот матч стал последним в рамках подготовки к новому сезону. 20 сентября «Реал» проведёт встречу с «Реалом Сосьедад» в чемпионате Испании, «Хетафе» в свою очередь 18-го числа примет «Осасуну».

В сезоне-2019/2020 мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, опередив «Барселону» на пять очков. Из Лиги чемпионов мадридцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв в двухматчевом противостоянии английскому «Манчестер Сити».