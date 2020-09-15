«Реал» разгромил «Хетафе» в товарищеском матче, Бензема оформил покер

Мадридский «Реал» провёл товарищеский матч с «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась победой хозяев со счётом 6:0, сообщает Marca.
По информации источника, встреча проходила в закрытом режиме. Героем матча стал нападающий «сливочных» Карим Бензема, забивший четыре из шести голов. Точные удары также на счету капитана Серхио Рамоса и игрока молодёжного состава Серхио Аррибаса. Все мячи были забиты в первом тайме.
Этот матч стал последним в рамках подготовки к новому сезону. 20 сентября «Реал» проведёт встречу с «Реалом Сосьедад» в чемпионате Испании, «Хетафе» в свою очередь 18-го числа примет «Осасуну».
В сезоне-2019/2020 мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, опередив «Барселону» на пять очков. Из Лиги чемпионов мадридцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв в двухматчевом противостоянии английскому «Манчестер Сити».
- 15 сентября 2020
-
17:33
-
17:29
-
17:08
-
17:07
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:31
-
16:16
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:46
-
15:37
-
15:30
-
15:03
-
15:02
-
14:49
-
14:49
-
14:42
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:56
-
13:06
-
13:05
-
12:48
-
12:36
-
12:27
-
12:17
-
12:08
-
12:00
-
11:41
-
11:41
-
11:30