Пьянич — о Месси: у меня есть уникальная возможность делить раздевалку с инопланетянином

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич поделился эмоциями от перехода в клуб.

«Играть здесь — большая честь. Это было мечтой. Я очень рад, что приехал. Я в величайшей команде в мире, и это большая гордость. Когда я вошёл в раздевалку, увидел историю клуба, с его трофеями… Это прекрасная возможность для меня. Я хочу делиться своим футболом и продолжать доставлять удовольствие людям.

Что касается Месси, то я не вижу его нигде, кроме «Барселоны». Он великий игрок. Всегда есть разочарование после поражения. Но это его дом. Было бы необычно увидеть его в другой футболке. Он лучший игрок всех времён. Очень важно, что он с нами. У меня есть уникальная возможность делить раздевалку с инопланетянином", — цитирует Пьянича Marca.