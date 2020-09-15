Пьянич — о Месси: у меня есть уникальная возможность делить раздевалку с инопланетянином
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич поделился эмоциями от перехода в клуб.
«Играть здесь — большая честь. Это было мечтой. Я очень рад, что приехал. Я в величайшей команде в мире, и это большая гордость. Когда я вошёл в раздевалку, увидел историю клуба, с его трофеями… Это прекрасная возможность для меня. Я хочу делиться своим футболом и продолжать доставлять удовольствие людям.
Что касается Месси, то я не вижу его нигде, кроме «Барселоны». Он великий игрок. Всегда есть разочарование после поражения. Но это его дом. Было бы необычно увидеть его в другой футболке. Он лучший игрок всех времён. Очень важно, что он с нами. У меня есть уникальная возможность делить раздевалку с инопланетянином", — цитирует Пьянича Marca.
Пьянич будет выступать за «Барселону» под восьмым номером
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