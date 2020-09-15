«Краснодар» объявил о переходе Уроша Спаича в «Фейеноорд» на правах аренды
Защитник «Краснодара» Урош Спаич перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды, сообщает пресс-служба российского клуба. Арендное соглашение 27-летнего сербского футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года.
Спаич присоединился к «Краснодару» в 2018 году. В минувшем сезоне футболист провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один гол. Сербский игрок — воспитанник «Црвены Звезды». Он защищал цвета белградского клуба с 2010 по 2013 год. Затем Спаич выступал за французскую «Тулузу» и бельгийский «Андерлехт».
«Краснодар» набрал 8 очков в 6 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с подмосковными «Химками».
Адвокат подтвердил, что защитник «Краснодара» Спаич будет арендован «Фейеноордом»
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