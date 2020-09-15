Игорь Дивеев прошёл дополнительное обследование в связи с травмой

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев продолжает восстановление после травмы, полученной в расположении молодёжной сборной России, сообщает пресс-служба «армейцев».

Футболист прошёл дополнительное обследование, которое выявило у игрока повреждение двух мышц правого бедра. О сроках полного восстановления игрока будет сообщено дополнительно.

Дивеев перешёл в ЦСКА летом 2019 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2024 года.