Игорь Дивеев прошёл дополнительное обследование в связи с травмой
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев продолжает восстановление после травмы, полученной в расположении молодёжной сборной России, сообщает пресс-служба «армейцев».
Футболист прошёл дополнительное обследование, которое выявило у игрока повреждение двух мышц правого бедра. О сроках полного восстановления игрока будет сообщено дополнительно.
Дивеев перешёл в ЦСКА летом 2019 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2024 года.
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