Матч 10-го тура ФНЛ «Енисей» — «Торпедо» не состоится из-за коронавируса
Матч 10-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» — «Торпедо» отменён, сообщается на официальном сайте московской команды.
Напомним, шесть представителей основной команды «Енисея» заразились коронавирусом, а сотрудники клуба были отправлены на карантин. В связи с этим было принято решение отменить встречу. Ранее из-за коронавируса не состоялся матч 9-го тура ФНЛ «Шинник» — «Енисей».
«Футбольная национальная лига и ФК «Торпедо» искренне сожалеют о сложившейся ситуации и желают футболистам «Енисея» скорейшего выздоровления, а болельщикам — возвращения футбола!» — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.
Встреча «Енисея» с «Торпедо» должна была пройти 19 сентября в Красноярске.
Матч 9-го тура ФНЛ «Шинник» — «Енисей» отменён из-за коронавируса
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