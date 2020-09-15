Матч 10-го тура ФНЛ «Енисей» — «Торпедо» не состоится из-за коронавируса

Матч 10-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» — «Торпедо» отменён, сообщается на официальном сайте московской команды.



Напомним, шесть представителей основной команды «Енисея» заразились коронавирусом, а сотрудники клуба были отправлены на карантин. В связи с этим было принято решение отменить встречу. Ранее из-за коронавируса не состоялся матч 9-го тура ФНЛ «Шинник» — «Енисей».



«Футбольная национальная лига и ФК «Торпедо» искренне сожалеют о сложившейся ситуации и желают футболистам «Енисея» скорейшего выздоровления, а болельщикам — возвращения футбола!» — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.



Встреча «Енисея» с «Торпедо» должна была пройти 19 сентября в Красноярске.

Матч 9-го тура ФНЛ «Шинник» — «Енисей» отменён из-за коронавируса