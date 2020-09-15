Аркадиуш Милик отказался переходить в «Рому»

Польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик ответил отказом на предложение перейти в «Рому», утверждает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, футболист не хочет переходить в «Рому». В связи с этим может сорваться переход боснийского нападающего римского клуба Эдина Джеко в туринский «Ювентус». Сообщалось, что «Рома» согласовала трансфер Милика с «Наполи» за € 25 млн, включая бонусы.
Милик перешёл в «Наполи» летом 2016 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне 26-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с неаполитанским клубом действует до лета 2021 года.
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