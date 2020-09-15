«Зенит» организует доставку питания для бездомных

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте сообщила, что петербургский клуб организует доставку питания для бездомных.
Начиная с 14 сентября и после каждого домашнего матча сине-бело-голубые будут доставлять еду благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка». Акция продлится до конца сезона-2020/2021. Питание в «Ночлежку» будет поставляться бесплатно с соблюдением всех мер безопасности. Планируется, что поставляемой еды хватит минимум на один день работы ночного приюта «Ночлежки».
Благотворительная организация «Ночлежка» является партнёром социальной программы формирования инклюзивного сообщества «Зенит Рядом». В сезоне-2018/2019 на «Газпром Арене» болельщики имели возможность посетить интерактивную зону «Ночлежки», виртуальную экскурсию по пути следования человека без постоянного места жительства и «Нетолерантное кафе». В рамках социального проекта «Вместе победим!» сине-бело-голубые организовали ежедневную доставку питания в благотворительную организацию.
- 15 сентября 2020
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