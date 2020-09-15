Футболисты «Краснодара» получили бронзовые медали чемпионата России
Сегодня, 15 сентября, состоялась церемония вручения бронзовых наград футболистам «Краснодара» по итогам сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба клуба.
Церемонию провёл генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг. Медали были вручены футболистам, тренерскому штабу и персоналу клуба. В прошлом сезоне «Краснодар» набрал 52 очка, одержав 14 побед в 30 матчах. Благодаря этому краснодарцы завоевали путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
В нынешнем сезоне «Краснодар», набрав в шести матчах восемь очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (16). Следующий матч «Краснодар» проведёт 18 сентября на своём поле с «Химками».
«Краснодар» объявил о переходе Уроша Спаича в «Фейеноорд» на правах аренды
- 15 сентября 2020
-
19:02
-
18:41
-
18:38
-
18:19
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
17:52
-
17:37
-
17:33
-
17:29
-
17:08
-
17:07
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:31
-
16:16
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:46
-
15:37
-
15:30
-
15:03
-
15:02
-
14:49
-
14:49
-
14:42
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:56
-
13:06
-
13:05
Партнерский контент