Футболисты «Краснодара» получили бронзовые медали чемпионата России

Сегодня, 15 сентября, состоялась церемония вручения бронзовых наград футболистам «Краснодара» по итогам сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба клуба.

Церемонию провёл генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг. Медали были вручены футболистам, тренерскому штабу и персоналу клуба. В прошлом сезоне «Краснодар» набрал 52 очка, одержав 14 побед в 30 матчах. Благодаря этому краснодарцы завоевали путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

В нынешнем сезоне «Краснодар», набрав в шести матчах восемь очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (16). Следующий матч «Краснодар» проведёт 18 сентября на своём поле с «Химками».