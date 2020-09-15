Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Футболисты «Краснодара» получили бронзовые медали чемпионата России

Футболисты «Краснодара» получили бронзовые медали чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 15 сентября, состоялась церемония вручения бронзовых наград футболистам «Краснодара» по итогам сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба клуба.

Церемонию провёл генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг. Медали были вручены футболистам, тренерскому штабу и персоналу клуба. В прошлом сезоне «Краснодар» набрал 52 очка, одержав 14 побед в 30 матчах. Благодаря этому краснодарцы завоевали путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

В нынешнем сезоне «Краснодар», набрав в шести матчах восемь очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (16). Следующий матч «Краснодар» проведёт 18 сентября на своём поле с «Химками».

«Краснодар» объявил о переходе Уроша Спаича в «Фейеноорд» на правах аренды
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020