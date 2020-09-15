«Шальке-04» арендовал Пасьенсу у «Айнтрахта»

Пресс-служба «Шальке-04» на официальном сайте объявила о переходе португальского нападающего «Айнтрахта» Гонсало Пасьенсы.

Гельзенкирхенский клуб арендовал форварда до лета 2021 года с правом последующего выкупа. Сумма сделки составила € 2 млн.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Шальке-04».

Пасьенса перешёл в «Айнтрахт» летом 2018 года из «Порту» за € 3 млн. В прошлом сезоне 26-летний форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (один — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом из Франкфурта действует до лета 2023 года. За сборную Португалии провёл 2 матча и забил 1 гол.