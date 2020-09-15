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«Ювентус» готов предложить Эдину Джеко контракт с зарплатой € 7 млн

«Ювентус» готов предложить Эдину Джеко контракт с зарплатой € 7 млн
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 34-летний боснийский футболист является приоритетной целью для туринского клуба. Ожидается, что «Ювентус» предложит Джеко контракт с зарплатой € 7 млн без учёта бонусов. Ранее сообщалось, что трансфер Джеко может сорваться из-за возможного трансфера Луиса Суареса из «Барселоны» в «Ювентус». Однако сообщается, что у уругвайского форварда возникли проблемы с документами, которые могут не решиться до закрытия текущего трансферного окна.

Действующий контракт Эдина Джеко с «Ромой» рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.

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