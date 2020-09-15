Юран — о профессиональном будущем: было две встречи с клубами РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча элитного группового раунда Кубка России с иркутским «Зенитом» (1:0), а также рассказал о своём профессиональном будущем.
«Каждый матч переживаю за ребят, хочется, чтобы всё у них получалось, чтобы быстрее стали выигрывать и поправляли турнирное положение в чемпионате. Сегодня обрадовался, что в Кубке одержали победу.
Моё будущее? Было две встречи с разными клубами Российской Премьер-Лиги. Пока не могу говорить города и команды, потому что там работают тренеры. Нужно этично относиться к ним. Но контакты, предварительные переговоры были», — приводит слова Юрана Sport24.
В январе 2020 года специалист был назначен на пост главного тренера «Химок». Команда вышла в РПЛ, заняв второе место в турнирной таблице ФНЛ, и стала финалистом национального Кубка. 4 августа «Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по обоюдному согласию сторон.
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