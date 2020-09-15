«Лацио» купил косовара Мурики за € 18 млн
Пресс-служба «Лацио» на официальном сайте объявила о переходе косоварского нападающего «Фенербахче» Ведата Мурики.
Сумма трансфера составила € 18 млн. Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с итальянским клубом контракт до лета 2025 года.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» итальянского клуба.
Мурики перешёл в «Фенербахче» летом 2019 года из «Ризеспора» за € 3,5 млн. В прошлом сезоне 26-летний форвард принял участие в 32 матчах чемпионата Турции (30 — в основном составе), в которых стал автором 15 забитых мячей (три — с пенальти), отдал шесть результативных передач, а также получил пять жёлтых и одну красную карточки. За сборную Косово Мурики провёл 23 матча и забил 8 мячей.
Иммобиле подписал новый контракт с «Лацио» до 2025 года
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