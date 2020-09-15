Тимо Вернер: убедился, что футбол в АПЛ — это нечто совсем иное

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал результат матча 1-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1).
«Я убедился в том, что футбол в АПЛ — это нечто совсем иное. Матч с „Брайтоном“ был тяжёлый. До того как счёт стал 1:1, мы играли не очень хорошо. После этого стало лучше. Рис Джеймс забил невероятный гол, который вернул нас в игру, а его угловой решил исход встречи. Мы рады победе и надеемся выиграть как можно больше матчей.
Я играл против трёх огромных защитников, а в Германии такого не бывало. Игра отличается. В некоторых ситуациях у нас было больше пространства, можно было делать забегания, что нам удавалось после того, как в первом тайме мы вышли вперёд. После перерыва игра стала другой. „Брайтон“ доставил нам много проблем», — приводит слова Вернера официальный сайт «Челси».
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