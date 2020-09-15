Аршавин: Круговой и Мостовой уверенно себя чувствуют и постепенно адаптируются в «Зените»

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре молодых футболистов команды защитника Данила Кругового и полузащитника Андрея Мостового в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:1).

«Зенит» сыграл очень уверенно. Понравилось, как наш воспитанник Круговой на фланге взаимодействовал с Малкомом, не испытывал особых проблем. Мостовой забил два гола, но, к сожалению, один не засчитали, так как залез в положение вне игры. Видно, что молодые ребята довольно уверенно себя чувствуют и постепенно адаптируются в «Зените», — приводит слова Аршавина «Р-Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Мостовой провёл 6 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 22-летний Круговой провёл 6 матчей.