Арбитр Федотов: Лапочкин захотел увидеть вторую жёлтую Комличенко — он её и увидел

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 7-го тура чемпионата России «Динамо» — «Рубин» (0:1).



«На второй минуте Ордецу неправильно показали жёлтую. Ну, положил он руку, дальше что? Если судья даёт лёгкую первую жёлтую, то вторая должна быть убийственной, когда просто уже нельзя её не показать. Судьи ведь в перерыве не чай пьют, а смотрят, не дали ли чего-то левого. И если понимают, что облажались с жёлтой, то вторую дадут, только когда ногу оторвут или голову разобьют. Нормальные судьи понимают, что футбол — это зрелище и, если сделал что-то не так, надо сохранить футболиста как можно дольше.



На 11-й минуте Лапочкин дал принцип преимущества за подкат Шатова, когда он влетел в Филиппа, но следовало дать игроку «Рубина» жёлтую карточку.



Что касается пенальти в ворота «Динамо», то Ордец должен сказать спасибо судье, что тот не дал ему вторую жёлтую. По этому 11-метровому у меня вопросов нет. Сначала контакта нет, но потом игрок «Рубина» делает движение вперёд и Ордец поднимает ногу, после чего происходит контакт. Ордец не играл в мяч, а поднимал ногу, после чего был контакт. Это фол, тут вообще без вариантов. Нужно было ещё жёлтую показывать. Если бы не этот контакт, то игрок «Рубина» спокойно бы выходил к воротам, поэтому Ордец сорвал перспективную атаку. Возможно, в голове у Лапочкина сидело, что первая жёлтая была левой, вот он тут Ордеца и пожалел.



Первая жёлтая карточка Комличенко правильная, а вот вторая жёлтая – выдуманная. За две минуты две карточки одному человеку — странно. Для первой жёлтой основания были — нападающий выставлял локоть. А здесь была обыкновенная борьба, контакт между спиной Комличенко и головой игрока «Рубина» – абсолютно спокойный момент. Такое у судьи видение единоборств.



По первой жёлтой карточке Паршивлюку у меня вопросов нет. А вот на 75-й можно было давать карточку за симуляцию, она была бы второй. Но он понимал, что уже удалил Комличенко, и не стал трогать Паршивлюка. По той, которую он в итоге получил, у меня вопрос, насколько это фол на жёлтую. В этом не уверен. Хотя он всё-таки идёт не быстро, но там согнутая нога, он бьёт в ахилл – не знаю, зачем он это сделал.



Лапочкин не работал, как должен работать арбитр ФИФА, — дёрганно судил, управления игрой у него не было. Он кидал всё на самотёк, мог бы спасти и Комличенко. Все ведь знают, что он ключевой игрок «Динамо». По второй жёлтой Комличенко всё просто – Лапочкин захотел её увидеть, он её и увидел. Это очень простой момент, арбитр ФИФА в таком легко должен разбираться. Один игрок просто перепрыгнул другого, пытался сыграть в мяч. Хотя не могу сказать, что был перекос в одну сторону, – и туда ошибался, и туда», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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