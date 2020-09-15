Игорь Федотов: в матче с «Химками» арбитры работали в сторону «Урала»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 7-го тура чемпионата России «Урал» — «Химки» (3:1).
«На 14-й минуте Москалёв правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок». Но игроку «Химок» нужно было показывать жёлтую карточку за срыв перспективной атаки. Гол «Химок» на 52-й минуте засчитан верно – офсайда у Коряна там не было. Но дальше начались странности: на 58-й минуте судьи пропустили фол Йовичича, хотя игрока «Урала» нужно было удалять – футболист «Химок» играл в мяч, а Йовичич наступил сопернику на голень, немного встав на неё. Он даже не пытался убрать ногу! Почему VAR не вмешался – для меня вопрос.
На 66-й минуте следовало показать Кулакову жёлтую карточку за симуляцию, но вместо этого в ворота «Химок» назначили штрафной удар. После него мяч улетел на угловой, а с него «Урал» забил третий гол. Да, нельзя говорить, что гол забит из-за штрафного, но штрафной привёл к угловому, после которого был забит гол. Покажи Москалёв жёлтую Кулакову – был бы свободный в пользу «Химок», а не гол в их ворота. Этот момент меня насторожил, при счёте 2:1 арбитры включились в вытягивание «Урала» очень серьёзно: что боковой, что главный. В моменте с Кулаковым Москвалёву ведь подсказал решение именно помощник.
Следующий момент – 70-я минута. Игрок «Химок» пытался завладеть мячом у штрафной «Урала», Рыков его опередил и ударил рукой по лицу. Должна была быть показана жёлтая Рыкову, но вмешался помощник Мурашов, почему-то подсказал, что нужно назначить штрафной в пользу «Урала». Я это объяснить не могу. В судействе, чтобы подкрепить какое-то действие, нужно лупить с двух сторон – чтобы помощник поддержал главного и наоборот. Для футболистов ситуация так выглядит яснее. Но помощник тут полез к штрафной площади, это очень далеко – что он там мог увидеть? Мог бы быть опасный штрафной в пользу «Химок», но в итоге всё развернули в другую сторону.
Мне такое судейство не нравится, как они не видят наступание, симуляцию, этот момент со штрафным? Арбитры работали в одну сторону – в сторону «Урала». Причём включились они максимально быстро и грамотно, знаете, говорят: «Мы зарежем тебя несильно, чик – и ты на небесах». Так и сделали», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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