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Яка Бийол отказал «Блэкберну» ради перехода в «Ганновер»

Яка Бийол отказал «Блэкберну» ради перехода в «Ганновер»
Футбол / РПЛ 0

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол отказался переходить в «Блэкберн Роверс», утверждает Football Insider.

По данным источника, футболист предпочитает вариант с переходом в немецкий «Ганновер», на официальный «инстаграм» которого он подписался несколько дней назад.

Опорный полузащитник пополнил ряды ЦСКА в 2018 году, когда перешёл из «Рудара» за € 400 тыс. Действующий контракт 21-летнего Бийола с «армейцами» рассчитан до 2023 года. Всего Яка провёл за ЦСКА 65 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

В сезоне-2020/2021 полузащитник потерял место в основном составе и вышел на замену всего пять раз. В общей сложности Бийол провёл на поле 61 минуту, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость словенца в € 2,5 млн.

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