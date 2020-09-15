Виллаш-Боаш: Гонсалес не расист. Неймар тоже однажды пострадал от ложных обвинений

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поддержал защитника Альваро Гонсалеса после обвинений в расизме со стороны нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.



Напомним, в концовке матча 3-го тура Лиги 1 команды устроили потасовку, в ходе которой бразилец получил красную карточку за то, что ударил Гонсалеса сзади по голове. Удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна».



«Мы вместе с нашим игроком в поисках истины. Уверен, Альваро не расист. Помним, что Неймар тоже однажды пострадал. Он точно знает о последствиях ложных обвинений. Это неправильно по отношению к Альваро. Это деликатная тема. „Марсель“ и „ПСЖ“ готовы объединиться, чтобы найти правду», — приводит слова Виллаш-Боаша Reuters.

«Я чёрный, сын чёрного, внук и правнук чёрного». Неймар объяснил удар защитника «Марселя»