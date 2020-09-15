Луис Суарес не перейдёт в «Ювентус», так как не успеет получить итальянский паспорт

Переход нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в туринский «Ювентус» не состоится, утверждается в «твиттере» радиостанции RAC 1.

По данным источника, футболист не успеет получить итальянское гражданство до 6 октября. Эта дата является последним днём приёма заявок на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Впрочем, у форварда есть варианты с другими клубами. Сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на 33-летнего футболиста.

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.