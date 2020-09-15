Клаудио Писарро вернулся в «Баварию» и стал послом клуба
Бывший нападающий «Баварии» 41-летний Клаудио Писарро вернулся в мюнхенский клуб. Футболист назначен на пост посла клуба.
«Очень рад вернуться в «Баварию» в качестве посла клуба. Мечтал вернуться в Мюнхен, ведь «Бавария» является семьей. В новой роли снова отдам всё для клуба, как делал это прежде в качестве игрока», — сказал Писарро.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Баварии».
Писарро в общей сложности провёл девять сезонов за «Баварию» (2001–2007, 2012–2015) и забил 125 мячей в 327 матчах. В составе мюнхенского клуба Писарро шесть раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок Германии, по одному разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Хёнесс: больше всего «Бавария» хочет сохранить Алабу, но его агент — жадная пиранья
- 15 сентября 2020
-
22:04
-
21:54
-
21:44
-
21:38
-
21:24
-
21:10
-
21:07
-
20:58
-
20:50
-
20:33
-
20:33
-
20:23
-
20:16
-
20:13
-
20:02
-
19:55
-
19:51
-
19:43
-
19:28
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:02
-
18:41
-
18:38
-
18:19
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
17:52
-
17:37
-
17:33
-
17:29
-
17:08
-
17:07
Партнерский контент