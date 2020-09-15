Клаудио Писарро вернулся в «Баварию» и стал послом клуба

Бывший нападающий «Баварии» 41-летний Клаудио Писарро вернулся в мюнхенский клуб. Футболист назначен на пост посла клуба.

«Очень рад вернуться в «Баварию» в качестве посла клуба. Мечтал вернуться в Мюнхен, ведь «Бавария» является семьей. В новой роли снова отдам всё для клуба, как делал это прежде в качестве игрока», — сказал Писарро.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Баварии».

Писарро в общей сложности провёл девять сезонов за «Баварию» (2001–2007, 2012–2015) и забил 125 мячей в 327 матчах. В составе мюнхенского клуба Писарро шесть раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок Германии, по одному разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.