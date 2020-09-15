В «Роторе» нет новых заболевших коронавирусом

Стали известны результаты тестирования на коронавирус футболистов, тренеров и персонала волгоградского «Ротора».

«Сегодня были получены результаты проб, которые игроки, тренерский и административный штаб основы «Ротора» сдали в минувший понедельник. Новых заболевших коронавирусной инфекцией в команде нет. Спортсмены и персонал клуба теперь сдают тестирование ежедневно. Во вторник здоровые футболисты провели тренировку на стадионе «Зенит». Парни, которые сдали тесты с положительным результатом, изолированы, переносят болезнь в легкой форме», — говорится в заявлении пресс-службы волгоградского клуба.

Напомним, из-за вспышки заболевания коронавирусом был отменен матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ротором» и «Краснодаром». Встреча должна была состояться 14 сентября.