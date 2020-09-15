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Роберт Левандовски: следующий сезон будет самым трудным в нашей жизни

Роберт Левандовски: следующий сезон будет самым трудным в нашей жизни
Футбол / Германия 0

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, чего ожидает от нового сезона Бундеслиги. Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Германии начнётся 18 сентября.

«Мои показатели и показатели „Баварии“ в минувшем сезоне были очень хорошими. Мы просто не могли не ворваться в гонку за трофеи. Но сейчас не думаю о „Золотом мяче“. Конечно, будет невероятно, если получу шанс его выиграть. Но это не самое главное в жизни. Думаю, следующий сезон будет самым трудным в нашей жизни. Придётся выходить на поле каждые три дня», — приводит слова форварда ESPN.

Напомним, Левандовски был признан футболистом года в Германии по версии спортивных журналистов. В прошедшем сезоне Левандовски в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал 10 результативных передач.

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