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Президент «Лиона»: Бартомеу сказал, что «Барселона» не может позволить себе трансфер Депая

Президент «Лиона»: Бартомеу сказал, что «Барселона» не может позволить себе трансфер Депая
Футбол / Испания 0

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал информацию, что голландский нападающий команды Мемфис Депай может перейти в «Барселону».

«Президент «Барселоны» сказал мне в воскресенье, что клуб сильно пострадал от кризиса, вызванного коронавирусом, и не имеет возможности сделать предложение о трансфере Депая», — написал Оляс в своём «твиттере».

Сообщалось, что Депай близок к переходу в каталонский клуб и сумма трансфера футболиста составит € 30 млн, включая бонусы. Отмечалось, что главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман разговаривал с футболистом на прошлой неделе.

Нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году. Действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл два матча за «Лион», забил три мяча и получил одну жёлтую карточку.

Источник: Артуро Видаль расторг контракт с «Барселоной»
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