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Лионель Месси верит, что Аргентина может выиграть Кубок Америки в 2021 году

Лионель Месси верит, что Аргентина может выиграть Кубок Америки в 2021 году
Футбол / Южная Америка 0

Нападающий «Барселоны» 33-летний Лионель Месси верит в успех сборной Аргентины на Кубке Америки — 2020, который состоится летом 2021 года, утверждает Goal.

По данным источника, футболист настроен оптимистично относительно шансов аргентинской национальной команды стать победителем турнира. Кроме того, Месси планирует выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Кубок Америки перенесён на лето 2021 года. Сборная Аргентины попала в группу «Юг» вместе с командами Австралии, Боливии, Уругвая, Чили и Парагвая.

В составе сборной Аргентины Месси — олимпийский чемпион, серебряный призёр чемпионата мира 2014 года. На ЧМ-2014 форвард был признан лучшим игроком турнира.

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