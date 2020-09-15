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«Краснодар» сыграет с ПАОКом в раунде плей-офф Лиги чемпионов

«Краснодар» сыграет с ПАОКом в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» встретится с греческим ПАОКом, который в 3-м квалификационном раунде обыграл португальскую «Бенфику» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировали судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп.

Счёт был открыт во втором тайме — на 63-й минуте защитник «Бенфики» Ян Вертонген забил гол в свои ворота. На 75-й минуте греческий клуб увеличил разрыв в счёте, гол забил Андрия Живкович, которому ассистировал Димитрис Яннулис. В концовке один гол отыграл Рафа Силва.

Матч «Краснодар» — ПАОК состоится 22 сентября. Ответная игра пройдёт в Греции спустя неделю. Победитель попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
15 сентября 2020, вторник. 21:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Вертонген – 63' (автогол)   2:0 Живкович – 75'   2:1 Силва – 90+4'
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