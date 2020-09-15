По три игрока «Тамбова» и «Урала» вошли в сборную 7-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
В команду вошли по три представителя «Тамбова» и «Урала», два игрока ЦСКА, а также по одну футболисту «Сочи», «Спартака» и «Рубина». Наивысшую оценку получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков (9,3). Второе место разделили защитник «Тамбова» Александр Каплиенко и полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви.
Символическая сборная 7-го тура РПЛ выглядит так:
вратарь Сослан Джанаев («Сочи», 7,4);
защитники Александр Каплиенко («Тамбов», 8,6), Алексей Грицаенко («Тамбов», 8,2), Карлос Страндберг («Урал», 8,4), Марио Фернандес (ЦСКА, 7,4);
полузащитники Отман Эль-Кабир («Урал», 8,3), Эрик Бикфалви («Урал», 8,6), Иван Обляков (ЦСКА, 9,3), Денис Макаров («Рубин», 7,8);
нападающие Эсекьель Понсе («Спартак», 8,0), Кирилл Панченко («Тамбов», 7,8).
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