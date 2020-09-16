Бывший игрок «Арсенала»: «Ливерпуль» может легко опуститься на четвёртое место

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон поделился своим мнением о «Ливерпуле», который стал чемпионом Англии в прошлом сезоне.

«Ливерпуль» может легко опуститься на четвёртое место. Посмотрите, какие голы они пропустили в матче с «Лидсом». Я просто думаю, что игроки «Ливерпуля» были уверены в лёгкой победе. Я думаю, что им нужно кого-то купить. Не удивлюсь, если они финишируют на четвёртом месте. У них огромное количество футболистов, которым нужно играть каждую неделю. Вирджил ван Дейк не имеет права получить травму. Другие защитники — тоже. У них нет замены тройке нападения, если они травмированы.



Я буду это повторять. Есть известная сеть ресторанов быстрого питания, которая раньше продавала чипсов и гамбургеров больше, чем кто-либо, но они продолжали давать рекламу. Вы должны тратить деньги, чтобы оставаться на вершине.



Если кто-то из футболистов «Манчестер Сити» получит травму, они всё равно будут играть по принципу: «Мы забьём больше голов, чем вы». У них очень большой состав. Вот почему я беспокоюсь о «Ливерпуле», у них 5 или 6 игроков должны выходить на поле постоянно, иначе команда ослабнет», — приводит слова Мерсона Sky Sports.