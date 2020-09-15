Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лион» на выезде проиграл «Монпелье». В матче было два удаления и два пенальти

«Лион» на выезде проиграл «Монпелье». В матче было два удаления и два пенальти
Футбол / Франция 0

В матче 1-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Лион». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 38-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Монпелье» Тежи Саванье, реализовавший пенальти. Через 6 минут хавбек «Лиона» Уссем Ауар был удалён с поля. Во втором тайме, на 59-й минуте, Саванье оформил дубль и упрочил преимущество «Монпелье» в счёте. На 81-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Виторино Хилтон. Через 1 минуту форвард «Лиона» Мемфис Депай реализовал 11-метровый удар.

«Монпелье» набрал 6 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лион» (4) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ренн» (7).

Франция - Лига 1. 1-й тур
15 сентября 2020, вторник. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
2 : 1
Лион
Лион
1:0 Саванье – 38' (пен)   2:0 Саванье – 59'   2:1 Депай – 82' (пен)
Удаления: Хилтон – 81' / Ауар – 44'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020