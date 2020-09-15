«Лион» на выезде проиграл «Монпелье». В матче было два удаления и два пенальти

В матче 1-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Лион». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 38-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Монпелье» Тежи Саванье, реализовавший пенальти. Через 6 минут хавбек «Лиона» Уссем Ауар был удалён с поля. Во втором тайме, на 59-й минуте, Саванье оформил дубль и упрочил преимущество «Монпелье» в счёте. На 81-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Виторино Хилтон. Через 1 минуту форвард «Лиона» Мемфис Депай реализовал 11-метровый удар.



«Монпелье» набрал 6 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лион» (4) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ренн» (7).