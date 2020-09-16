Алли может перейти в «Реал» в обмен на Бэйла

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли может быть включён в сделку по трансферу валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, утверждает Give me Sport со ссылкой на The Telegraph.

По данным источника, клубы могут обменяться футболистами на правах аренды. При этом «Реал» продолжит платить Бэйлу 50% от его зарплаты, а также будет платить зарплату Алли полностью.

Интерес к Бэйлу также проявляет «Манчестер Юнайтед», но фаворитом в борьбе за форварда является «Тоттенхэм Хотспур».

В прошлом сезоне 31-летний Бэйл принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года. 24-летний Алли провёл 25 матчей в Премьер-лиге, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Контракт хавбека со «шпорами» действителен до лета 2024 года.