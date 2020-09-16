Глава Федерации футбола Франции — о скандале с Неймаром: расизма в спорте не существует

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре прокомментировал скандал, произошедший в матче 3-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» (0:1).
Напомним, в концовке матча команды устроили потасовку, в ходе которой форвард «ПСЖ» Неймар получил красную карточку за то, что ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади по голове. Удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна».
«Всё прошло плохо, и мы сожалеем об этом. Команды не смогли сохранить самообладание и не показали ту игру, которую мы ждали. Не знаю, что Гонсалес сказал Неймару. Иногда в матчах случаются разногласия. Когда забивает чернокожий футболист, весь стадион встаёт. Расизма в спорте в целом, и в футболе в частности, не существует», — приводит слова Ле Гре L'Equipe.
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