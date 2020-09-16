Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ловчев: «Зенит» должен всех в РПЛ обыгрывать с разницей в три мяча

Ловчев: «Зенит» должен всех в РПЛ обыгрывать с разницей в три мяча
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что петербургский «Зенит» не нуждается в усилении до закрытия трансферного окна.

«Многие команды РПЛ недоукомплектованы. Единственная укомплектованная — это «Зенит». Сине-бело-голубые вообще должны всех обыгрывать с разницей в три мяча. Хоть они и приобрели только Ловрена, для чемпионата России им этого достаточно. Год назад в центр обороны был куплен Ракицкий. Да и в целом в клубе на каждую позицию есть по два–три человека. И многие третьи уже отправились в «Сочи». Не думаю, что им ещё кто-то нужен», — приводят слова Ловчева «Известия».

«Зенит», набрав в семи турах 16 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Евгений Ловчев рассказал, почему на роль Стрельцова выбрали актёра Петрова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020