Куман: в основном это был конфликт Месси с клубом

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о ситуации с аргентинским нападающим клуба Лионелем Месси.

«По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси с клубом. С тех пор я разговариваю с ним, и мы будем продолжать работать», — приводит слова Кумана Fox Sports.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».