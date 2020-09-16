Николай Писарев может возглавить «Химки»

Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок», в случае отставки Дмитрия Гунько, будет Николай Писарев.

Ранее Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды. После собрания будет принято решение о продолжении сотрудничества с главным тренером команды или о прекращении.

В семи матчах российской Премьер-Лиги «Химки» набрали три очка и находятся на предпоследнем, 15-м месте.

Ранее Писарев работал в таких командах, как «Краснознаменск», «Крылья Советов», «Уралан» и «Нижний Новгород». С 2005 года российский специалист возглавлял национальную команду России по пляжному футболу, а затем – молодёжную сборную страны, которую впервые за много лет вывел в финальную стадию чемпионата Европы.