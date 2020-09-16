АПЛ может внедрить платный паспорт здоровья для возвращения болельщиков на стадионы

В Британии рассматривают возможность возвращения болельщиков на стадионы, сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, британское правительство получило предложение от британской технологической компании для решения задачи возвращения болельщиков на стадионы. Компания VST Enterprises разработала паспорт здоровья, который, как они утверждают, обеспечивает безопасное решение для возвращения болельщиков на стадионы на полную мощность путём тестирования всех держателей билетов на COVID-19 за день до мероприятия. Проект был одобрен АПЛ, Формулой-1 и чемпионатом Англии по регби.

Болельщики должны будут заплатить € 16 за быстрый 10-минутный тест за день до матча либо на тестовой станции, созданной организатором мероприятия, либо в одной из 1000 клиник, зарегистрированных в приложении. В день матча приложение сканируется службой безопасности за пределами стадиона, чтобы проверить статус теста пользователя, и только те, у кого отрицательный результат теста, смогут попасть на стадион.