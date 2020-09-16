Ди Мария может получить длительную дисквалификацию за плевок в сторону Гонсалеса

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария может получить длительную дисквалификацию по итогам матча с «Марселем» (0:1) в третьем туре чемпионата Франции, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Ди Мария может быть наказан за плевок в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса, который попал на видео. Это является серьёзным нарушением протокола о коронавирусе. Аргентинский футболист может быть дисквалифицирован на шесть матчей.

Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой бразилец получил красную карточку за то, что ударил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого началась потасовка. Сам Гонсалес отрицает, что оскорбил Неймара.