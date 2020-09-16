«Владельцы в то время много лгали». Фернандо Торрес – о переходе из «Ливерпуля» в «Челси»

Экс-нападающий национальной команды Испании Фернандо Торрес объяснил свой переход из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011 году.
«Я был действительно счастлив в «Ливерпуле», но если вы помните, в то время клуб собирался продать меня, и это была очень трудная ситуация. Они продали всех своих лучших игроков. Хавьер Маскерано ушёл, Хаби Алонсо ушёл, тренер Рафаэль Бенитес ушёл, и они начали привлекать молодых игроков. Им бы потребовалось, может быть, пять, шесть, семь лет, чтобы снова создать команду-победителя. К сожалению, владельцы «Ливерпуля» в то время много лгали, и в конце концов мне нужно было найти свой собственный путь, которым был «Челси», который, как я думал, будет тем клубом, который предложит мне шанс выиграть трофеи», — приводит слова Торреса Daily Mail со ссылкой на talkSPORT.
35-летний Торрес выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан», вновь «Атлетико» и «Саган Тосу». За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 38 голов. Торрес становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси», а также Лиги Европы с «Атлетико». Двукратный чемпион Европы, чемпион мира—2010
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