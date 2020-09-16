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«Борнмут» и «Кристал Пэлас» забили 21 гол на двоих в серии пенальти в Кубке Англии

«Борнмут» и «Кристал Пэлас» забили 21 гол на двоих в серии пенальти в Кубке Англии
Футбол / Англия 0

«Кристал Пэлас» уступил «Борнумуту» в матче второго раунда Кубка Англии. Игра состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити – Дин Корт» и завершилась победой хозяев поля в серии послематчевых пенальти (0:0, 11:10).

В основное время матча команды голов не забивали. В серии пенальти «Борнмут» и «Кристал Пэлас» забили 21 гол на двоих. Победный мяч за «Борнмут» забил Дэвид Брукс. Во время последнего удара «Кристал Пэлас» голкипер «Борнмута» Асмир Бегович смог отразить удар Луки Миливоевича.

Таким образом, «Борнумут» вышел в следующий раунд Кубка Англии, а «Кристал Пэлас» завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Сити», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл «Астон Виллу».

Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
15 сентября 2020, вторник. 21:45 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 0
11 : 10
Кристал Пэлас
Лондон
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