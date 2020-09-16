Кай Хаверц: АПЛ намного жёстче, чем Бундеслига

21-летний немецкий атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц оценил свой дебют в английской Премьер-лиге во встрече с «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1).

«Это была очень тяжёлая игра, очень сложная, потому что у меня был долгий отпуск, после которого я тренировался лишь 5-6 дней с командой. Конечно, важнее то, что мы победили, поэтому я очень рад дебютировать.

Премьер-лига намного жёстче, чем Бундеслига. Я видел это на тренировках, увидел это и в игре. Но я счастлив сыграть 80 минут и, надеюсь, продолжу выходить на поле в следующих матчах.

Встреча с «Ливерпулем»? Это одна из лучших команд мира. Мы проявляем уважение, но «Челси» тоже отличная команда. Это будет очень сложная игра, как для нас, так и для них. Мы будем много работать, и я думаю, что у нас будет шанс взять очки», — цитирует Хаверца Evening Standart

В следующем туре «Челси» сыграет с действующим обладателем титула АПЛ – «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 20 сентября. Начало – в 19:30 мск.