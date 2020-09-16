Лучший бомбардир «Кёльна» Джон Кордоба перешёл в «Герту» за € 15 млн

27-летний колумбийский нападающий «Кёльна» Джон Кордоба стал игроком «Герты», сообщается на официальном сайте клуба из Берлина.

Сумма трансфера, по информации Transfermarkt, составила € 15 млн. Контракт с футболистом подписан до 30 июня 2024 года. Для выступлений за «Герту» Кордоба выбрал 15-й номер.

Джон Кордоба стал игроком «Кёльна» в 2017 году, перейдя из «Майнца» за € 17 млн. По итогам прошлого сезона 26-летний колумбиец стал лучшим бомбардиром клуба, забив 14 голов и отдав 3 результативные передачи, проведя 31 встречу за «Кёльн».

Кордоба начинал карьеру в колумбийском клубе «Энвигадо», из которого спустя два года перешёл в мексиканский «Чиапас». Далее игрок выступал за испанские «Гранаду» и «Эспаньол», после чего переехал в Германию.