Лэмпард: я доволен Кепой и вижу его уверенность. Это наш вратарь

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба 25-летнего испанского вратаря Кепы Аррисабалаги.
«Я доволен Кепой и вижу его уверенность. Он здесь, это наш вратарь, и я счастлив работать с ним», — цитирует Лэмпарда Goal со ссылкой на Sky Sports.
Кепа Аррисабалага был приобретён «Челси» летом 2018 года за € 80 млн. В сезоне-2019/2020 вратарь допускал большое количество ошибок, поэтому потерял место в основном составе. В 95 матчах за «пенсионеров» голкипер пропустил 109 мячей. У Аррисабалаги самый низкий процент сейвов за всю историю английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
Ранее сообщалось, что вратарь «Ренна» Эдуард Менди близок к переходу в лондонский «Челси».
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