«Рома» выиграла борьбу за албанского защитника Кумбулу, на которого претендовал «Ювентус»

Защитник «Вероны» Мараш Кумбула продолжит карьеру в «Роме», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



20-летний футболист присоединится к римскому клубу на правах аренды с обязательством последующего выкупа за € 30 млн. Контракт Мараша с «волками» будет рассчитан на пять лет. По условиям соглашения он будет получать € 1,5 млн в год плюс бонусы. В скором времени Кумбула прибудет в Рим, чтобы пройти медобследование. После этого он сможет подписать договор.



Ранее сообщалось, что Кумбулой интересуется «Ювентус». Также за защитником следили «Наполи», «Лацио», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Лион» и другие европейские клубы.



Кумбула является воспитанником «Вероны». В прошлом сезоне он провёл 25 матчей в чемпионате Италии, забил 1 гол и получил 6 жёлтых карточек.

Аркадиуш Милик отказался переходить в «Рому»