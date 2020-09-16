Лионель Месси может пропустить стартовые матчи чемпионата Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рискует пропустить три стартовых тура чемпионата Испании сезона-2020/2021. Тренерский штаб сборной Аргентины рассчитывает на игрока и собирается вызвать его на первые матчи отборочного турнира ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. Тогда форвард будет вынужден пропустить три игры за «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.



Протокол по борьбе с COVID-19 предусматривает двухнедельный карантин по приезде в новую страну. Если Месси будет вызван в состав национальной команды, ему придётся отправиться в Аргентину за две недели до старта отборочного турнира. Тогда нападающий пропустит матчи «Барселоны» с «Вильярреалом», «Сельтой» и «Севильей».

В составе сборной Аргентины Месси стал олимпийским чемпионом и серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.