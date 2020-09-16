«У Царя есть для вас сообщение». «Сельта» опубликовала обращение от Александра Мостового

«Сельта» в своём официальном «твиттере» опубликовала видеообращение от бывшего футболиста команды Александра Мостового.
«Привет, друзья! Привет, болельщики «Сельты»! У Царя есть для вас сообщение», — говорится в посте клуба.
В своём обращении Мостовой напомнил о концовке прошлого сезона, в ходе которой «Сельта» билась за выживание вплоть до последнего тура. В связи с этим он попросил команду быть более мотивированной и работать усерднее. Помимо этого, Александр сказал, что всегда открыт на случай, если клубу понадобится помощь бывшего игрока, как он.
Мостовой защищал цвета «Сельты» с 1996 по 2004 год, проведя за клуб почти 250 матчей и забив более 60 голов. В ходе своей карьеры Александр также выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».
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